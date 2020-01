Após morte de Soleimani, iranianos protestam contra EUA

TEERÃ, 3 JAN (ANSA) – Centenas de pessoas saíram às ruas de Teerã, capital do Irã, nesta sexta-feira (3) para protestar contra o que estão chamando de “crimes” dos Estados Unidos. As manifestações ocorrem horas após o ataque aéreo em Bagdá, no Iraque, que matou o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Qassem Soleimani, considerado um dos homens mais poderosos de Teerã. Os manifestantes gritam slogans de “morte à América” e carregam cartazes com fotos de Soleimani. (ANSA)