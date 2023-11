Após morte de Luana, Valesca Popozuda relembra lipo no joelho: ‘Quase perdi minha perna’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2023 - 8:43 Para compartilhar:

A morte da ex-Power Couple Brasil e assistente de palco do SBT, Luana Andrade, em decorrência de complicações durante uma lipoaspiração no joelho, na última terça-feira, 7, causou comoção e repercutiu nas redes sociais. No Instagram, a cantora Valesca Popozuda comentou o assunto, destacando os riscos da pressão estética entre as mulheres e relatando uma experiência própria com a mesma cirurgia plástica.

Segundo a cantora, em 2015, recebeu uma proposta para realizar uma capa de revista dos seus sonhos, com uma condição: teria que “emagrecer as pernas”. Diante disso, Valesca se submeteu a uma lipoaspiração no joelho, assim como Luana, e também teve complicações.

“Caí na bobeira de me render e fazer uma lipo nas pernas. Foi a pior coisa que fiz. Quase perdi minha perna, ficou inflamado, tive complicações e não recomendo nunca fazerem isso”, relatou.

A cantora pontuou a importância de se atentar à saúde e não ceder às pressões estéticas. “Voltei a malhar e a me cuidar, mas sem fazer nada para agradar a ninguém. Que a família da Luana Andrade tenha o conforto e fique bem, mas que tristeza uma moça tão nova morrer por isso”, finalizou.

