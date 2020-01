Após morte de general, Otan suspende missão no Iraque

BAGDÁ, 4 JAN (ANSA) – A Otan informou neste sábado (4) que suspendeu sua missão de treinamento no Iraque devido à tensão na região provocada pelo ataque dos Estados Unidos em Bagdá que matou o general iraniano Qassem Soleimani. O anúncio foi feito pelo porta-voz da Otan, Dylan White. A aliança militar mantém centenas de soldados desde 2018 no Iraque que treinam as forças de segurança do país para combater o grupo terrorista Estado Islâmico (EI). A missão tinha sido requisitada e era apoiada pelo governo do Iraque. “A missão da Otan continua, mas suas atividades de treinamento estão suspensas pelo momento”, explicou White. “A Otan acompanha de perto a situação na região. Permanecemos em contato estreito e regular com as autoridades norte-americanas”, ressaltou o porta-voz. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) é uma aliança militar que congrega países da Europa e da América do Norte. Um dos seus princípios é o de defesa mútua, ou seja, seus Estados-membros concordam em se defender em conjunto de um ataque de qualquer entidade externa à organização.

Também hoje, a coalizão internacional contra o EI, liderada pelos EUA, informou que redimensionará suas ações no Oriente Médio por “razões de segurança”. “Conduziremos ações limitadas contra o Estado Islâmico junto com nossos parceiros”, disse um funcionário de Washington. “Reforçamos as medidas de segurança nas bases da coalizão no Iraque”. Na última quinta-feira (2), o presidente norte-americano, Donald Trump, autorizou um ataque com drones contra o aeroporto internacional de Bagdá, no Iraque, que matou Qassem Soleimani, de 62 anos, um dos homens mais poderosos do Irã e considerado um “herói” local. Ele liderava a força Al-Quds dos Guardiões da Revolução. O bombardeio matou, ao todo, sete pessoas, incluindo um líder miliciano iraquiano. Trump alegou que autorizou a morte de Soleimani para evitar novos conflitos, ressaltando que o general planejava ataques contra os interesses dos Estados Unidos. Mas, até agora, nenhuma evidência foi apresentada pelo governo americano. Ele também negou que tenha a intenção de começar uma guerra contra o Irã. Já as autoridades iranianas prometeram reagir ao ataque e decretaram luto de três dias. O episódio elevou a tensão no Oriente Médio e agravou a crise entre EUA e Irã. (ANSA)