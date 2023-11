Após morte de fã no Rio, Dino vai investigar falta de água no show da Taylor Swift

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2023 - 8:29 Para compartilhar:

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, mandou investigar a falta de água para consumidores no show da cantora Taylor Swift. Uma fã da artista morreu durante o evento desta sexta-feira, 17, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro. No Twitter, várias pessoas reclamaram do calor e da falta de água potável no local.

“A Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça vai adotar as medidas imediatas, com a edição de normas emergenciais e notificações, ainda hoje, acerca de ACESSO À AGUA em shows e outros espetáculos públicos. E também vai adotar as medidas relativas às responsabilidades pelos danos já causados, em diálogo com os demais órgãos do Sistema Nacional do Consumidor”, postou Dino nas redes sociais na manhã deste sábado, 18. A Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça vai adotar as medidas imediatas, com a edição de normas emergenciais e notificações, ainda hoje, acerca de ACESSO À AGUA em shows e outros espetáculos públicos. E também vai adotar as medidas relativas às responsabilidades pelos… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) November 18, 2023

“Orientei o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis – AINDA HOJE – quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de ÁGUA para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de calor que o Brasil atravessa. O Código de Defesa do Consumidor exige que os serviços sejam seguros e adequados à SAÚDE. É inaceitável que pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de acesso à agua”, escreveu o ministro.

Ana Clara Benevides Machado tinha 23 anos, e saiu de Minas Gerais para o show no Rio. Ela estava na grade do show quando desmaiou e foi atendida pelos bombeiros. A estudante foi reanimada ainda no estádio, mas teve uma segunda parada cardíaca a caminho do Hospital Municipal Salgado Filho, na zona norte da capital fluminense.

Fãs no Twitter/X reclamaram da ausência de água no Engenhão.

O descaso da @T4F com os fãs foi tão grande que a equipe da própria Taylor quem estava disponibilizando ÁGUA para os fãs. T4F EXIGIMOS RESPEITO pic.twitter.com/i0RS9tfCJv — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 18, 2023

