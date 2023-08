Após mistério, Viih Tube surpreende com tema do 4º mesversário de Lua: ‘Vocês se superam’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2023 - 21:03 Compartilhe

Viih Tube, 22 anos, começou o dia aguçando a curiosidade dos fãs ao anunciar que nesta quarta-feira (09) é o 4º mesversário da filha Lua Di Felice, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer, 33.

A influenciadora fez mistério sobre o tema, que somente foi revelado no final da tarde, e os seguidores do Instagram não perderam por esperar.

“Hoje é meu mesversário de quatro meses! Qual será que é o tema? Cada mês um dos meus pais que escolhe, e esse mês foi o papai que escolheu. Estou ansiosa”, escreveu Viih na publicação primeira publicação, como se fosse a pequena.

O casal de ex-BBBs surpreendeu os internautas ao publicar registros da comemoração, quando a pequena Lua virou o sol. O tema da festa foi nada menos que os Teletubbies!.

“Nossa lua virou um sol hoje. Quem lembra do bebê de solzinho e os 4 teletubbies? Nostalgia! 4º mêsversário da nossa princesa!”, escreveu a influenciadora na segunda publicação do dia no Feed.

No vídeo, o casal aparece em um salão montado com um cenário semelhante ao da atração infantil que fez sucesso na TV brasileira no começo dos anos 2000.

Internautas não esconderam a surpresa e deram suas mensagens nos comentários com elogios à criatividade dos dois..

“Véi, vocês se superam de longe!”, comemorou um seguidor. “Que perfeição. Ficou maravilhoso. O real sentindo da infância”, elogiou uma fã. “Muito bom, parabéns para esse sol que é a lua de vocês”, celebrou mais um internauta.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Viih Tube (@viihtube)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Viih Tube (@viihtube)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias