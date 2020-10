Após minimizar pandemia, Bolsonaro tratou de ações de combate à covid com Saúde

Pouco depois de dizer que a pandemia da covid-19 foi “superdimensionada” no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro reuniu-se nesta quarta-feira (14) com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para discutir as ações de enfrentamento ao novo coronavírus.

Antes do encontro, Bolsonaro afirmou em evento que Pazuello tem feito um “trabalho excepcional”, sem citar os mais de 151 mil mortos e cerca de 5,1 milhões de brasileiros infectados pelo vírus. A conversa com o ministro da Saúde, que durou 1 hora e 35 minutos, teve como foco a disponibilização de uma vacina “segura e eficaz” contra a covid, que segue em estudo em todo o mundo.

Mudanças na estrutura estratégica do ministério e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) também foram discutidos, segundo a pasta. A agenda incluiu os presidentes dos Conselhos Nacionais de Secretários de Saúde (Conass), Carlos Lula, e de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Wilames Bezerra, além de secretários do ministério.

A médica Socorro Gross, representante da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS) no Brasil, também acompanhou o compromisso. A Opas atua como escritório regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde (OMS), órgão internacional que é alvo de críticas de Bolsonaro. Desde o início da pandemia, o presidente brasileiro tem minimizado a dimensão do coronavírus e se posicionado contra as orientações sobre isolamento social.

A visita de Bolsonaro nesta quarta-feira foi a primeira desde que Pazuello assumiu oficialmente o comando da Saúde em setembro, depois de quase quatro meses como ministro interino. No encontro, o presidente também visitou as instalações do Centro de Operações de Emergência (COE), iniciativa que coordena as ações de combate à crise sanitária da covid.

