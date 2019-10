Após mínimas históricas na véspera, juros se acomodam ao redor da estabilidade

Desde a abertura os juros futuros rondam a estabilidade, ora com viés de alta e ora de baixa, em sintonia com o dólar, num dia de agenda fraca e após ontem as taxas terem renovado mínimas históricas. A liquidez também é bem fraca.

No radar estão o leilão de LTN, NTN-F e LFT (11h00) e o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de ações que contestam a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância (14h00).

Às 9h52, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,520%, de 4,517% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2023 marcava 5,49%, de 5,50%, enquanto o DI para janeiro de 2025 exibia 6,19%, de 6,21% no ajuste anterior.