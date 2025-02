Após México, Canadá faz acordo com Trump e tarifas serão suspensas por 30 dias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiará tarifas sobre as importações canadenses por pelo menos 30 dias, disse o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, em um post no X nesta segunda-feira.

“Tive uma boa conversa com o presidente Trump. As tarifas serão pausadas por pelo menos 30 dias enquanto continuamos a trabalhar juntos”, afirmou.

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly…

