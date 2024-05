Após Mel Maia compartilhar processo de transição capilar, influenciadora dá dicas para assumir os cachos naturais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 21:53 Para compartilhar:

A transição capilar pode ser um processo desafiador, exigindo paciência, dedicação e autoaceitação. A atriz Mel Maia e a ex-BBB Giovanna Pitel encararam o processo e contaram as dificuldades para voltar a ter os cachos naturais.

Consciente dos problemas enfrentados durante esse período, a modelo e influenciadora Beatriz Rocha compartilha sua sabedoria e encorajamento para ajudar outros a abraçarem seus cabelos cacheados com confiança e orgulho.

Beatriz é conhecida como a Zendaya Brasileira nas redes sociais e não é difícil entender o porquê: a semelhança com a atriz e cantora norte-americana já diz tudo. E é em seus perfis que ela compartilha a experiência de transição.

10 dicas essenciais para uma transição capilar bem-sucedida:

1. Mantenha a calma e seja paciente: a transição é uma jornada, não um destino. Abrace cada estágio com tranquilidade e dê tempo ao seu cabelo para se adaptar;

2. Encontre inspiração nas redes sociais: siga influenciadores e comunidades que compartilham histórias e dicas sobre transição capilar. O apoio e a inspiração podem fazer toda a diferença;

3. Ame seus cachos desde o início: aceite e celebre a textura natural do seu cabelo desde o início da transição. Cada cacho é único e especial

4. Hidrate e nutra seus cachos regularmente: mantenha seus cachos saudáveis e hidratados com produtos específicos para cabelos cacheados. Invista em máscaras de hidratação e óleos nutritivos;

5. Evite o uso excessivo de calor: reduza o uso de secadores, chapinhas e modeladores de cachos durante a transição. O calor excessivo pode danificar a estrutura do cabelo;

6. Proteja seus cachos durante o sono: Use uma touca de cetim ou fronha de seda para proteger seus cachos durante o sono e evitar o frizz;

7. Experimente diferentes penteados e estilos: Divirta-se explorando novos penteados e técnicas de estilização que realcem a beleza dos seus cachos;

8. Faça cortes regulares para remover pontas danificadas: Mantenha seus cachos saudáveis e com boa aparência fazendo cortes regulares para remover pontas duplas e danificadas;

9. Seja gentil ao desembaraçar os cachos: Use um pente de dentes largos ou os dedos para desembaraçar os cachos com cuidado e delicadeza, começando pelas pontas e subindo até a raiz;

10. Confie no processo e na sua beleza natural: A transição capilar é uma jornada de autodescoberta e empoderamento. Confie no processo, confie em si mesma e abrace sua beleza natural com orgulho.

