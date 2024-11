Após Mauro Cid depor por três horas, Moraes mantém validade de delação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2024 - 18:36 Para compartilhar:

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve nesta quinta-feira, 21, a validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida foi tomada após Cid depor, diante de Moraes, por três horas, sobre ‘contradições e omissões’ identificadas pela Polícia Federal na colaboração do militar.

A avaliação de Moraes é a de que Cid esclareceu as divergências. As informações prestadas pelo delator seguem “sob apuração” da Polícia Federal.

A informação também foi confirmada pelo advogado Cezar Roberto Bittencourt, que representa o delator. Ele afirmou ao Estadão que a audiência é um “procedimento normal” e alegou que a oitiva “não tem relação” com mensagens que Mauro Cid supostamente apagou de seu celular.

Enquanto Cid prestava depoimento, a Polícia Federal divulgou a conclusão do inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado gestada no governo Jair Bolsonaro.

A corporação indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa, general Braga Netto, o ex-chefe do GSI general Augusto Heleno, o presidente do PL Valdemar Costa Neto e mais 33 investigados nas Operações Tempus Veritatis e Contragolpe.

A PF atribui ao ex-chefe do Executivo, militares de alta patente e aliados os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Cid inclusive está na lista de indiciados deste e dos outros dois inquéritos em que Bolsonaro foi enquadrado – o das joias sauditas e o da fraude na carteira de vacinação.