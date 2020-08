Após Marília Mendonça e Murilo Huff voltarem a se seguir nas redes, fãs torcem por reconciliação

Os cantores Marília Mendonça e Murilo Huff voltaram a se seguir no Instagram após o termino da relação, há cerca de três semanas. A separação do agora ex-casal foi anunciada pela sertaneja após ela arquivas as fotos com o pai de Léo, filho deles de 7 meses.

Em pouco tempo, os fãs de Marília perceberam a novidade e começaram a comentar o que poderia ser o indício de uma reconciliação. “Marília voltou a seguir o Murilo e eu tô como?”, brincou uma seguidor no Twitter, torcendo pela volta do casal. “Tem uns casais que a gente passa pano bonito. Voltem mesmo, vocês têm uma família linda”, disse outra pessoa.

