Após Maria Cândida observar ganho de peso na menopausa, especialistas dão dicas para recuperar a boa forma

Maria Cândida, 53 anos, fez uma avaliação acerca das mudanças no seu corpo após entrar na menopausa e contou ter engordado 10 kg nos últimos 12 meses. A jornalista aproveitou para alertar sobre os incômodos provocados pelo aumento de peso, que afetam a qualidade de vida no dia a dia.

“Engordei 10 kg no último ano. Falo o tempo todo do ganho de peso, que vai acontecer com a maioria nessa fase da vida… se a gente não organizar alimentação e exercícios. Pois é! Chegou a minha vez!!!”, disse ela na legenda ao publicar registros de biquíni no Instagram, na última segunda-feira, 15.

A jornalista não fez queixas do ponto de vista estético, focando na qualidade de vida e no quanto o aumento de peso pode interferir negativamente em atividades corriqueiras do dia a dia.

“Esses 10kg a mais já impactam para subir e descer escadas com agilidade… se a gente pensar, são 10 kg de açúcar ou farinha ou o que for… acoplados como pochetes no nosso corpo… e cansamos mais para fazer qualquer coisa, óbvio”, comentou, acrescentando que pretende eliminar os quilos a mais até o fim do ano, com exercício e alimentação balanceada.

“Ganhei e vou perder. E por que quero perder? Porque a tendência é ganhar peso com muita facilidade até o final da vida. Mais e mais. E não é só porque gosto de comer e beber… é que a menopausa traz muitas mudanças”, observou.

Ouvidos pelo site IstoÉ Gente, especialistas esclarecem que alterações hormonais são comuns após a mulher entrar nessa fase da vida, que dificultam a manutenção das medidas. Mas, eles também tranquilizam afirmando que, com cuidado específico, é possível manter a saúde e a boa forma.

“É habitual o aumento de peso na menopausa. A principal causa é a queda dos hormônios femininos estrógenos e progesterona, além dos androgênicos, que também são produzidos nos ovários”, destaca o endocrinologista *Dr. Fadlo Fraige Filho, Professor Titular Emérito da Faculdade de Medicina do ABC.

“Outra alteração é a diminuição do metabolismo corporal que, consumindo menos calorias, a tendência é o aumento de peso. Coincide também com aumento de ingestão de alimentos mais calóricos e diminuição da atividade física”, alerta o médico.

O endocrinologista alertou sobre a importância do estado emocional bem equilibrado da mulher nessa fase da vida para garantir que ela não descuide da saúde.

“A perda da mobilidade e o envelhecimento vem junto a diminuição da autoestima, causando distúrbios emocionais que, por vezes, refletem na compulsão alimentar por alimentos mais calóricos. Para quem foi modelo de beleza, isso piora muito. Pouco se fala sobre o assunto, mas sabemos destas situações”, observou o especialista.

“Portanto, ficam os alertas de autocuidado, avaliação hormonal e psicológica, dietas hipocalóricas e exercícios físicos adequados para cada caso. A qualidade de vida depende de múltiplos fatores apontados, mas é importante ter a felicidade de ter saúde e lutar pela sua autoestima”, aconselhou o Dr. Fadlo Fraige Filho.

Alterações no no corpo da mulher

A nutricionista **Cynthia Zattera, pós graduada em Reprogramação Epigenética, esclarece os principais motivos para o ganho de peso na menopausa, destacando que manter os ponteiros na balança é uma tarefa difícil, mas não impossível. Para saber como fazer uma dieta balanceada, é preciso entender as principais mudanças no organismo.

1- Metabolismo mais lento: Com a diminuição dos níveis de estrogênio, o metabolismo basal tende a diminuir. O metabolismo basal é a quantidade de calorias que o corpo queima em repouso para manter as funções vitais. Com um metabolismo mais lento, o corpo queima menos calorias, o que pode levar ao acúmulo de peso;

2-Redução da massa muscular: Durante a menopausa, é comum ocorrer uma perda gradual da massa muscular. A massa muscular é importante para manter um metabolismo saudável, pois ela queima mais calorias em comparação com a gordura. Com menos massa muscular, o metabolismo fica mais lento e pode ser mais difícil queimar calorias extras;

3-Alterações na distribuição de gordura: Durante a menopausa, é comum ocorrer um aumento da gordura abdominal. Essa alteração na distribuição de gordura está associada a um maior risco de problemas de saúde, como doenças cardiovasculares e diabetes. A gordura abdominal também é mais resistente à perda de peso, o que pode dificultar a manutenção do peso adequado;

4-Mudanças no apetite e nas emoções: Algumas mulheres experimentam alterações no apetite durante a menopausa, incluindo um aumento na vontade de comer alimentos ricos em calorias e carboidratos. Além disso, as alterações hormonais podem afetar o equilíbrio emocional, levando a mudanças no comportamento alimentar, como comer por razões emocionais. Esses fatores podem contribuir para o ganho de peso durante a menopausa.

“Embora seja natural que ocorram mudanças no peso durante a menopausa, é importante adotar hábitos saudáveis ​​para minimizar o ganho de peso. Isso inclui ter uma alimentação balanceada, praticar atividade física regularmente, controlar o estresse e buscar suporte médico ou nutricional, se necessário”, esclarece a especialista.

Eliminar os quilinhos a mais na menopausa

Em seu desabafo, Maria Cândida observa que a falta de atenção com a alimentação só tende a provocar aumento de peso com o passar dos anos. A jornalista se propôs a buscar uma mudança de hábito urgente, tanto na alimentação como na rotina de exercícios físicos. Animada, ela garante reverter, até o final de 2024, os 10 kg a mais que ganhou em um ano de menopausa.

A nutricionista **Fernanda Larralde, da BioMundo, concorda que é possível reaver a silhueta de antes, mas aconselha pacientes a tomar medidas de autocuidado antes de atingir essa etapa da vida.

“Quando mulheres me perguntam quando é o momento certo de começar a cuidar da alimentação e dos hábitos, alerto que é o quanto antes. Quanto mais cedo uma mulher começa a fazer essa manutenção, essa prevenção, mudança de hábitos, trazendo os alimentos adequados, introduzindo o exercício físico, cuidando da parte de estresse emocional, então muito melhor vai ser a menopausa”, diz a especialista.

**Dr Fadlo Fraige Filho é médico endocrinologista, Prof Titular Emérito Fac Medicina ABC, e Doutorado em Endocrinologia Fac Medicina USP. CRM 13986 SP.

**Cynthia Zattera é nutricionista formada pela universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Especialista em Reprogramação Epigenética pelo Instituto Plenitude Educação. CRN: 24100809.

***Fernanda Larralde é nutricionista formada pelo Centro Universitário de Brasília – UNICEUB (2018). Atende em seu consultório, BioMundo, no Sudoeste de Brasília/DF.

