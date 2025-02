Após marco histórico, Danni Suzuki se prepara para lançamento de duas séries

Depois de um 2024 de grandes conquistas, Danni Suzuki se prepara para um 2025 igualmente promissor, com dois lançamentos de peso no mundo das séries. A atriz, que no ano passado protagonizou o drama “Segredos”, marco que a consagrou como a primeira brasileira de ascendência asiática a alcançar tal feito e que hoje pode ser conferido no Prime Video e na Apple TV, além de ter comandado o reality show “New Faces” no E! Entertainment, volta agora sua atenção para projetos que exploram novos horizontes dramáticos e culturais.

Em “(In)Vulneráveis”, produção também do E!, o foco recai sobre o cotidiano intenso, desafiador, de uma equipe de enfermagem em uma unidade básica de saúde no Rio de Janeiro.

A série não se limita a explorar o impacto da profissão na vida dos seus personagens centrais, mas também aborda de forma sensível as questões sociais, emocionais e estruturais que permeiam o dia a dia desses trabalhadores essenciais, refletindo os dilemas e desafios enfrentados por quem está na linha de frente dos cuidados básicos com a população.

“É uma série muito realista, que retrata os grandes desafios enfrentados pelos profissionais da área da saúde em uma estrutura de saúde pública no Rio de Janeiro. Eles lidam com uma intensa tensão durante 24 horas, atendendo casos de urgência dos mais variados tipos. De forma muito humana e cativante, cada episódio mostra como essas urgências afetam as relações humanas entre médicos, enfermeiros e pacientes”, conta.

A atriz também integra o elenco de “Capoeiras”, série do Disney+ ambientada em 1971, que explora a capoeira como pano de fundo para uma narrativa carregada de questões sociais. A produção é uma adaptação do livro “A Balada de Noivo-da-Vida e Veneno-da-Madrugada”, de Nestor Capoeira, publicado em 1997, e a trama acompanha os jovens Veneno e Noivo, cujas vidas mudam drasticamente após uma batida policial que culmina na morte de seu mestre e de um oficial.

Ao lado de Raphael Logam e Sergio Malheiros, Danni desempenha um dos papéis principais no desenrolar da história, que combina ação, cultura popular e reflexões sobre identidade e pertencimento.

A atriz compartilha suas expectativas: “É uma oportunidade incrível de mostrar como a capoeira transcende o aspecto físico da luta, se revelando também como uma expressão de resistência, identidade e pertencimento cultural. Meu papel traz nuances que dialogam diretamente com os dilemas dos personagens e com as questões sociais da época, mas que também ecoam nos dias de hoje”.

“Foi uma bela surpresa, pelo antigo desejo que eu tinha de trabalhar com Tomas Portela, ao lado de tantos amigos que admiro, e especialmente por interpretar uma lutadora em uma série sobre capoeira — um esporte que faz parte da minha vida desde a infância! Já estava mais do que na hora de a nossa capoeira ter esse destaque”, completa.

Fora das telas, ela, que já esteve no palco do TEDx por quatro vezes e foi recentemente destacada pela DMT Palestras como uma das dez palestrantes mais cotadas do país, segue expandindo sua influência por todo o Brasil. Em constante processo de conquista de novos horizontes profissionais, Danni também ministra aulas no curso de pós-graduação “Influência Digital: Conteúdo e Estratégia”, da PUC-RS.