Após marcar pelo São Paulo, Antony desconversa sobre interesse de clubes europeus

Destaque do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, o atacante Antony desconversou sobre a possibilidade de deixar o clube ao final desta temporada. O jogador de 19 anos está na mira do Borussia Dortmund e do RB Leipzig, ambos da Alemanha.

Na saída de campo, ao ser questionado se o último jogo pelo São Paulo será contra o CSA, neste domingo, Antony se esquivou. “Não sei se vai encerrar (a passagem pelo clube). Minha cabeça está focada no São Paulo, no CSA e acabou”, afirmou.

Na zona mista do Morumbi, Antony não quis conceder entrevistas. Ele abriu o placar contra o Internacional e ainda deu assistência para o gol de Vitor Bueno. Com a vitória por 2 a 1, o São Paulo garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2020.

Na janela de transferências do meio deste ano, o São Paulo recusou uma proposta de 20 milhões de euros (mais de R$ 85 milhões na época) do Manchester City, da Inglaterra. Logo em seguida, o clube renovou o contrato do atacante até junho de 2024, com multa rescisória de 50 milhões de euros (atualmente mais de R$ 230 milhões).

Após adotar a postura de manter os jogadores no meio do ano, o São Paulo precisará vender nesta próxima janela de transferências. O clube registrou déficit de R$ 76,5 milhões entre janeiro e agosto e precisa equilibrar as contas.