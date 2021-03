Após marcar pelo Confiança na Copa do Nordeste, Willians Santana quer grande 2021 no clube Meia-atacante vive bom momento

Em bom início com a camisa do Confiança, o meia-atacante Willians Santana destacou o desejo de fazer uma ótima temporada no clube sergipano. Segundo o jogador, que marcou o gol de empate da equipe contra o CSA, no jogo que terminou 2 a 2 neste domingo (7), sua meta é fazer o maior número de jogos possíveis em 2021.

– Estou muito feliz com meu início no clube e espero melhorar ainda mais meu rendimento em campo nos próximos jogos. Vou trabalhar muito para construir uma história de títulos aqui no clube. Estou muito focado nisso – disse.

Segundo Santana, o elenco do time da capital Aracaju tem tudo para fazer uma boa época.

– Nós temos um ótimo elenco e isso é muito importante. Vamos trabalhar muito para que esse ano seja de conquistas para o Confiança – concluiu.

