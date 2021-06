Após marcar em estreia, Renan Mota quer boa sequência no Vila Nova-GO Meia está motivado e quer ótimo 2021 e balançou as redes contra o Avaí

Após passagem pela Ponte Preta, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste e Figueirense, estreou com a camisa do Vila Nova-GO na última rodada da Série B com o pé direito. Autor do gol do empate com o Avaí, o jogador foi destaque do Tigrão e comentou sobre sua primeira partida.

– Estrear bem é sempre muito bom, mas agora quero fazer uma boa sequência com a equipe e crescer de produção com todos. Vou continuar trabalhando muito para melhorar ainda mais meus números nos próximos jogos. – disse.

Renan ainda elogiou o elenco goiano, que, segundo ele, vem crescendo na temporada.

– O elenco vem buscando o crescimento na temporada. Estamos lutando para iniciarmos uma boa sequência em 2021 – concluiu.

