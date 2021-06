Após marcar e ficar a um gol da artilharia da Copa do Brasil, Fred, do Fluminense, comemora: ‘Fico feliz’ O artilheiro do Tricolor também analisou a partida e destacou que espera alcançar a marca de Romário ainda esse ano porque, de acordo com ele, 'o fim está próximo'

Na noite desta quarta-feira, o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, no Maracanã, em partida válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro gol do confronto foi marcado por Fred, que chegou a marca de 35 gols na competição.

Dessa forma, ele está a apenas um de igualar Romarinho, que é o artilheiro da Copa do Brasil. Em entrevista à Rede Globo, após o fim da partida, o camisa 9 do Tricolor comemorou o gol marcado e destacou que espera chegar à marca do baixinho ainda esse ano.

> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

– Estou feliz pelo gol e espero fazer mais um lá para poder encostar no nosso ídolo, ídolo do Brasil. Fico feliz por essa marca e espero poder fazer esse ano aí porque o fim está próximo.

Dos seis principais goleadores da competição, o camisa 9 é o único em atividade. O ranking ainda tem Viola. com 29 gols, Oséas e Paulo Nunes, com 28 e Dodô, com 26. Pelo Flu, Fred soma 28 jogos e 18 gols marcados na competição.

Fred, inclusive, já é o líder em gols da história do Brasileirão por pontos corridos, com 152 gols, e tenta nesta temporada subir no ranking geral, onde atualmente é o quarto. Edmundo (153), Romário (154) e Roberto Dinamite (190) formam o top-3. Além disso, o centroavante é o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, com 186 gols, e o terceiro maior brasileiro da Libertadores, com 22.

> Veja a tabela da Copa do Brasil

O jogo da volta só acontece na próxima quarta-feira, às 21h30. Na terceira fase, não há o gol qualificado. Assim, em caso de empate na soma dos placares do confronto, o time que avança para as oitavas de final será conhecido na disputa de pênaltis. Fred ainda analisou a partida, comemorou a vantagem criada, mas destacou que ainda “não é o suficiente”.

> Relembre os momentos decisivos de Fred na segunda passagem pelo Flu

– A gente conseguiu um bom resultado, sabemos da qualidade e da intensidade (do Red Bull Bragantino). Nós vimos no início, nos 30 primeiros minutos do time do Red Bull, mas a gente fez um jogo inteligente, conseguiu criar ali e na hora certa, matamos o jogo. Então, na primeira decisão, a gente abriu uma vantagem boa, mas não é o suficiente, tem mais 90 minutos lá na casa deles e vamos com tudo – finalizou Fred.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também