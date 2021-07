Após maratonas, Palmeiras chega a 54 jogos no primeiro semestre de 2021

Após viver meses de jogos sem fim, o Palmeiras fechou o primeiro semestre de 2021 com 54 partidas. O time é um dos que mais atuou no Brasil neste período, entrando em campo pela Libertadores, Copa do Brasil, Mundial, Brasileirão, Paulistão, Recopa e Supercopa do Brasil.

Nos primeiros meses do ano, o Alviverde teve de conviver com muitos jogos em pouco tempo. Durante a disputa do Campeonato Paulista, por exemplo, para garantir a final na data prevista, a FPF realizou jogos a cada 48h. Ao mesmo tempo, o Verdão disputava a fase de grupos da Libertadores.

Com isso, o Palmeiras chegou à incrível marca de 54 jogos. Se comparado com a temporada de times europeus, o time brasileiro jogou mais neste semestre que Leicester, Liverpool, Milan, entre outros, jogaram em 2020/21.

Assim, o Verdão garante que fará, ao menos, 86 partidas no ano, pois entrará em campo mais 32 vezes pelo Brasileirão e duas pela Libertadores. Se avançar na competição continental, a conta aumentará.

O próximo confronto do Palmeiras será no domingo (04), às 16h (horário de Brasília), contra o Sport.

