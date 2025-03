Após maratona de Carnaval, Sabrina Sato curte primeira folga 

Sabrina Sato, 44 anos, cumpriu uma agenda exaustiva no Carnaval 2025, como Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e Vila Isabel, no Rio de Janeiro, ambas do Grupo Especial, além de outras agendas profissionais. Agora que a maratona acabou, é hora de relaxar.

+Sabrina Sato revela que incorporou sobrenome de Nicolas Prattes após casamento

+De Zumbi Punk para Sapucaí, Sabrina Sato arrasa com look cravejado Swarovski

Nesta segunda-feira, 10, a apresentadora curtiu o primeiro dia de descanso com um passeio pela capital carioca. Para enfrentar o calor, ela optou por um look discreto e confortável, com uma saia preta e camiseta branca.

Pelas ruas e shoppings da cidade, Sabrina Sato foi reconhecida e fez questão de atender aos pedidos dos fãs para umas selfies, sempre com um sorriso e alegria.