Após Malafaia chamar generais de ‘frouxos’, Mourão diz que pastor é ‘falastrão’

O senador Hamilton Murão chamou o pastor Silas Malafaia de “falastrão” depois de este ter dito que os integrantes do Alto Comando do Exército eram “frouxos e covardes”. A fala ocorreu durante o ato pró-anistia daqueles que fizeram parte de atos golpistas.

Sem dizer nomes, o ex-vice-presidente disse em seu perfil no X (antigo Twitter) que Malafaia “demonstrou toda sua total falta de escrúpulos e seu desconhecimento do que seja honra, dever e pátria”.

Malafaia foi o organizador do ato e fez um discurso acalorado sobre o tema. “Cadê esses generais de quatro estrelas, do Alto Comando do Exército? Cambada de frouxos, cambada de covardes, cambada de omissos”, disse.

“Vocês não honra a farda que vestem. Não é para dar golpe, não, é para marcar posição”, afirmou.