Após mais um jogo sem vitória do Fluminense, muro das Laranjeiras são pichados: ‘Fora Odair’ Técnico do Tricolor foi um dos alvos da manifestação. Time empatou com o Palmeiras e está numa sequência de dez partidas e só uma vitória após o retorno dos jogos de futebol

Protesto nas Laranjeiras. Após o empate com o Palmeiras em 1 a 1, no Maracanã, a sede do Fluminense foi pichada, na madrugada desta quinta-feira. As manifestações tiveram como alvo a montagem do elenco, o desempenho dos jogadores, o direcionamento de recursos que não para o futebol do clube e para o técnico da equipe principal, Odair Hellmann.

As mensagens diziam “Fora Odair, queremos time”, “Muita marra pouco futebol”, “Time competitivo é obrigação”, “Revitalização das Laranjeiras é obrigação”, “Fora esportes olímpicos, aqui é FFC”. No caso da última, referência lógica às iniciais do Fluminense Football Club.

O empate com o Palmeiras significou, em duas rodadas, o segundo jogo sem vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, desde que a bola voltou a rolar no futebol brasileiro, o Tricolor venceu somente uma partida em dez disputadas.

