Após mais de um ano fora, Isaiah Thomas volta e comanda vitória dos EUA

Isaiah Thomas está de volta às quadras de basquete. O armador, que já foi cogitado a MVP da NBA, anotou 19 pontos na vitória da seleção dos Estados Unidos sobre Bahamas. Ele estava há 381 dias afastado do esporte após seguidas lesões que o atrapalharam na liga mais importante do mundo.

Nesta sexta-feira, os Estados Unidos derrotaram Bahamas por 93 a 77, em partida válida pelas classificatórias da Copa América da Federação Internacional de Basquete (Fiba, na sigla em inglês). Destes seus 19 pontos, Thomas contou com um início de atuação muito bom, tendo convertido três chutes rápidos de três pontos, mostrando todo seu entusiasmo ao voltar à modalidade.

“Foi minha primeira vez jogando em pouco mais de um ano, então eu estava um pouco enferrujado”, avaliou o armador de apenas 1,75m de altura. “Mas eu me senti incrível por estar lá em quadra competindo com realmente grandes jogadores e também representando meu país.”

Aos 32 anos, Isaiah Thomas já foi eleito duas vezes para o All-Star Game da NBA. Na temporada 2016/2017, a sua melhor na liga, teve média de 28,9 pontos pelo Boston Celtics. Ele sofreu seguidas contusões na última temporada que o limitaram a poucas aparições em quadra. Por isso, decidiu defender apenas a seleção dos Estados Unidos com o objetivo de ganhar vitrine e um dia voltar a jogar no melhor basquete do mundo. Seu último time foi o Washington Wizards, que defendeu na última temporada.

Assim como vários jogadores da NBA, Thomas também teve dificuldades em se ajustar ao jogo da Fiba. Afinal, há diversas mudanças entre uma entidade e outra. Tempo de jogo, regras, número de faltas, tamanho da bola e distância da linha de três pontos são só algumas das diferenças. Mas o saldo foi positivo, segundo o atleta.

“O mundo todo sabe que eu faço o que for preciso”, disse. “É apenas sobre mostrar que eu estou saudável. Minhas habilidades não foram para lugar nenhum, é tudo sobre uma questão de estar 100% saudável, o que eu estou neste exato momento.”

