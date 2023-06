Após Maíra Cardi insinuar que ‘não precisa ficar na internet por dinheiro’, saiba o valor da fortuna da empresária

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 29/06/2023 - 16:18 Compartilhe

De volta! Maíra Cardi retornou ao Instagram, na última terça-feira (27), após fazer um detox das redes sociais. “Me afastei daqui há mais de um mês, mas antes disso eu já andava ausente! A verdade é que eu não estou aqui por que eu preciso (há muito tempo eu não preciso mais estar aqui), mas estou porque quero, porque é prazeroso demais tirar sorrisos, transformar o dia de alguém, fazer rir, fazer virar chaves, dividir o que aprendi, dar o que tenho de melhor”, escreveu a empresária na legenda do post.

+Alessandro Lo-Bianco rebate equipe de Patrícia Poeta após ser chamando de mentiroso; entenda

+‘Ela tem que largar esse cara’, diz fã-clube de Bruna Biancardi após nova traição de Neymar

“É prazeroso trocar, ler depoimentos de transformação emocional, física ou espiritual. É prazeroso fazer bem! Quando a gente tá na merda todos tem empatia e desejam tudo que existe de melhor para nós, mas quando finalmente conseguimos ter ou viver tudo que existe de melhor, nem todos sabem vibrar. A internet está sangrando, as pessoas xingam, se machucam, se ofendem, nos ofendem a troco de nada”.

“Gente feliz faz gente feliz, gente infeliz por sua vez derrama o que tem dentro! Eu estou feliz, talvez vivendo o momento mais feliz da minha vida, por isso resolvi viver ele apenas com quem partilha disso! Tem um outro lado de mim que sabe que existem muitas pessoas que torceram tanto pela minha felicidade e que sentem a falta dos meus conteúdos por aqui. Devo TANTO a essas pessoas, que todos os dias eu me sinto em débito e também tenho uma angústia no peito me lembrando: ‘honre quem te deu tudo isso e volte’. Por fim, voltei e não sei exatamente como, nem o que deixarei aparecer do que sou e do que vivo, mas descobriremos juntos! Sem pressão, sem tenho que, sem achismo demais. Só quero trasbordar amor, porque no fim TODOS merecemos”, finalizou.

Após Maíra Cardi insinuar que ‘não precisa ficar na internet por dinheiro’, a IstoÉ Gente foi procurar saber qual o valor do patrimônio da noiva de Thiago Nigro. Confira!

Qual o valor da fortuna de Maíra Cardi?

Segundo informações do Jornal do Bolsão, o total de sua fortuna está em torno de R$ 20 milhões a 30 milhões de reais. O patrimônio de Maíra é composto por sua empresa de emagrecimento, imóveis e investimentos financeiros. O faturamento mensal da ex-mulher de Arhur Aguiar é de 1 a 2 milhões.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias