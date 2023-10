Após Lula descartar défict zero de Haddad, Tebet fala de Orçamento em reunião

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2023 - 18:55 Para compartilhar:

O encontro nesta terça-feira, 31, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu líderes de partidos aliados e ministros teve uma fala mais discreta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Broadcast Político apurou que, em seu discurso, o líder da equipe econômica focou em pedir apoio para mudar as regras da tributação de incentivo fiscais.

Haddad está sob pressão desde que Lula, na última sexta-feira 27, disse que não seria necessário o País zerar o déficit em 2024. O ministro da Fazenda vinha defendendo a ideia há meses. A declaração de Lula o enfraqueceu e praticamente enterrou essa parte do plano de Haddad para organizar as contas públicas.

Na reunião desta terça, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou sobre Orçamento, segundo fontes que participam do encontro. O tema é urgente porque o Congresso se prepara para votar o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde as metas para as contas públicas são estipuladas.

No momento em que a reportagem apurou essas informações, Lula ainda não havia falado. O encontro incluiu representantes de partidos que estão no governo sem ser aliados tradicionais do petista, como Elmar Nascimento, líder do União Brasil, e Hugo Motta, líder do Republicanos.

