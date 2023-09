Após Luísa Sonza expor traição e término, internautas criticam Chico Moedas; influenciador exclui redes sociais

Chegou ao fim o namoro de Luísa Sonza e Chico Moedas, que inspirou a cantora a compor a música mais ouvida do Spotify Brasil atualmente, “Chico”. A informação foi revelada por ela nesta quarta-feira, 20, no “Mais Você”, após boatos de crise na relação. Na ocasião, a artista leu um texto em que dizia ter sido traída em um bar.

O assunto está entre os mais comentados da internet. Luísa está recebendo apoio de internautas, enquanto Chico é criticado pela atitude. Devido à repercussão, o influenciador resolveu desativar suas redes sociais, sem se pronunciar a respeito da notícia.

Confira a seguir as reações do público:

surpreendente o arco de personagem de chico moedas… viralizou no tiktok, virou sex symbol no twitter por dois minutos, namorou uma popstar, ganhou música, teve que reagir a música em absolutamente todos os lugares possíveis e no fim neymarzou tudo isso no intervalo de 90 dias

— alexandre (@Iexandre) September 20, 2023