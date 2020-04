Após live de sucesso, Belo ganha declaração da mulher Gracyanne

Belo comemorou 46 anos de vida nessa quarta-feira (22) com a realização de uma live em sua casa, com o objetivo de arrecadar doações em meio a pandemia do novo coronavírus. A apresentação fez grande sucesso, se tornando um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, tendo mais de 800 mil espectadores. Após o término da live, Gracyanne Barbosa, mulher do cantor, exaltou a atitude do marido com uma declaração de amor.

Gracy postou uma série de fotos da noite ao lado do amado e escreveu: “Orgulho de você meu amor, me faltam palavras para descrever esse dia, 22 de Abril, que data especial e hoje foi perfeito. Além de tudo o que imaginávamos. O aniversário foi seu, mas quem ganhou o presente fomos nós! Eu, nossa família, amigos, fãs, as comunidades que serão ajudadas e a galera de casa”.

“Que lindo ver, o carinho e respeito de todos com você, mais lindo ainda ver as pessoas se unindo, por uma causa tão linda e juntos, fazendo a diferença na vida das pessoas. Aqui foi o começo, tenho certeza que virão muitos outros momentos como esse, afinal há muitos corações que precisam sentir sua doce voz”, continuou.

Gracyanne também agradeceu a todos que fizeram a live dar certo e falou sobre o presente que iria dar ao marido: “Obrigada a todos que nos ajudaram, que fizeram essa noite incrível e especial! Obrigada a todos que tornaram esse dia possível! Que venha a próxima, né? Te amo e já estou no quarto esperando pra te dar seu presente”.

