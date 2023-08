Após Líbano, Kuwait também proíbe exibição do filme ‘Barbie’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/08/2023 - 13:50 Compartilhe

KUWAIT, 10 AGO (ANSA) – Depois do Líbano, o Kuwait também proibiu a exibição do filme “Barbie” e acusou a produção de “atacar a moralidade pública”.

Uma comissão ligada ao Ministério da Comunicação Social do país informou nesta quinta-feira (10) que pretende “proibir tudo o que viole os bons costumes e a ordem, introduzindo ideias alheias à sociedade”.

As autoridades kuaitianas haviam pedido a “remoção de certas cenas obscenas que encorajam um comportamento inaceitável”, mas não especificaram quais são as passagens do longa em questão.

O principal distribuidor do Kuwait anunciou que o país também baniu “Talk Two Me”, um filme de terror australiano, por simplesmente ter um ator transexual.

Ontem (9), o ministro da Cultura do Líbano afirmou que pediu a proibição da exibição de “Barbie” por considerar que “promove a homossexualidade”.

O longa, que é protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling, já garantiu uma receita bilionária em todo o mundo.

