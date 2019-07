Após levar 7 a 3, Real volta a treinar em Madri com James, Militão e Casemiro

Após a passagem pelos Estados Unidos, onde realizou parte da sua pré-temporada, o elenco do Real Madrid retomou nesta segunda-feira a sua rotina de treinamentos no seu CT. E com novidades, afinal, os brasileiros Eder Militão e Casemiro e o colombiano James Rodríguez se reapresentaram ao técnico Zinedine Zidane.

O trio de jogadores sul-americanos só iniciou agora as atividades da pré-temporada por ter participado da Copa América. Assim, esses atletas ganharam um período extra de descanso, ao contrário do restante do elenco.

O retorno que mais chamou a atenção foi o de James. O meia colombiano passou as duas últimas temporadas emprestado ao Bayern de Munique, que não exerceu a cláusula para adquiri-lo em definitivo em função da falta de interesse do jogador em permanecer no futebol alemão. A sua permanência no Real, porém, não é certa, sendo que o meia colombiano despertaria o interesse de outros times do futebol europeu, como Napoli e Atlético de Madrid.

O treino desta segunda-feira foi o primeiro do Real após a dura derrota por 7 a 3 para o rival Atlético na última sexta-feira, em amistoso disputado em East Rutherford. Em seus outros dois compromissos nos Estados Unidos, o time perdeu por 3 a 1 para o Bayern de Munique e empatou por 2 a 2 com o Arsenal, depois o superando na disputa de pênaltis.

Buscando deixar para trás a má impressão desses compromissos pela International Champions Cup, o Real Madrid voltará a jogar nesta terça-feira. Pela Audi Cup, torneio amistoso disputado em Munique, o time vai encarar o Tottenham.