Após levar 11 gols em dois jogos, Torino troca de treinador

Após sofrer 11 gols em seus últimos dois jogos no Campeonato Italiano, o Torino demitiu o técnico Walter Mazzarri e já contratou Moreno Longo nesta terça-feira. A equipe de Turim ainda acumula quatro derrotas consecutivas, em diferentes competições.

No domingo, o Torino foi goleada pelo modesto Lecce por 4 a 0, fora de casa. E, na rodada anterior, levou 7 a 0 da Atalanta diante de sua torcida. Os gols sofridos estremeceram a relação de Mazzarri com a diretoria, já insatisfeita com a campanha da equipe na temporada.

“O presidente Urbano Cairo e o técnico Walter Mazzarri, após uma longa análise sobre a situação atual da equipe, decidiram finalizar sua relação profissional”, anunciou o Torino, em comunicado. “O clube gostaria de agradecer ao técnico e seu estafe pelo seu comprometimento, justiça e profissionalismo”.

Mazzarri, de 58 anos, comandava o time de Turim desde janeiro de 2018. O treinador tem praticamente toda a sua carreira dedicada aos clubes italianos, medianos e pequenos. Sua única passagem por uma equipe fora do país foi pelo Watford, da Inglaterra, entre 2016 e 2017.

O Torino passará a ser comandado agora por Moreno Longo, treinador em início de carreira, com 43 anos. Ele foi jogador do time de Turim na base e também no profissional. Com passagens por clubes pequenos, ele não atuava desde que deixou o Frosinone, em 2018.