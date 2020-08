Após leucemia, revelação da natação japonesa pode voltar a competir

Depois de ser diagnosticada com leucemia no ano passado, Rikako Ikee, a estrela em ascensão da natação japonesa, voltará a competir no final de agosto em Tóquio, informou nesta terça-feira a imprensa do Japão.

De acordo com a televisão pública NHK e Kyodo News, a jovem de 20 anos se inscreveu em um evento de estilo livre de 50 metros organizado pela Associação de Natação de Tóquio e que será realizado em 29 de agosto.

Um porta-voz da Associação se recusou a comentar esta informação quando contatado.

Ikee, grande esperança japonesa de ouro olímpico nos Jogos de Tóquio nos 100m borboleta e nos 200m livre, anunciou que teve leucemia em fevereiro de 2019, após completar um período de treinamento na Austrália.

Após 10 meses de tratamento, a jovem atleta deixou o hospital no final de 2019 e retomou o treinamento a partir de março.

No ano passado, a primeira atleta em qualquer modalidade a conquistar seis medalhas de ouro (revezamento 50m, 100m e 4x100m livre, 50 e 100m borboleta, revezamento 4x100m) nos Jogos Asiáticos, disse que sua ambição na época era participar das Olimpíadas de 2024.

Mas ninguém sabe se seus planos mudaram com o adiamento dos Jogos de Tóquio-2020 para 2021 devido à pandemia do coronavírus.

No mês passado, a jovem apareceu em público numa cerimônia para incentivar atletas desanimados com a situação de saúde a não perderem a confiança.

“Pense no próximo ano não apenas como um adiamento de um ano, mas como um ano adicional que foi oferecido a você”, afirmou.

