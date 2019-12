Após lesões, Nibali confirma participação no Giro de 2020

ROMA, 12 DEZ (ANSA) – O ciclista Vincenzo Nibali, de 35 anos, confirmou sua participação na edição de 2020 do Giro d’Italia, informou nesta quinta-feira (12) a Trek-Segafredo, nova equipe do atleta siciliano.

O companheiro de equipe do experiente atleta será o também italiano Giulio Ciccone, que terminou a última edição do Giro com a camisa azul, que recompensa o ciclista com o melhor desempenho nas etapas montanhosas.

A temporada de 2020 de Nibali será aberta com a sua primeira participação na Volta ao Algarve, em Portugal. De acordo com a Trek-Segafredo, voltar a vencer o Giro é o principal objetivo do italiano.

Em 2019, Nibali terminou em segundo o Giro d’Italia, atrás somente do equatoriano Richard Carapaz. O ano do atleta também foi marcado por lesões e pela sua saída da equipe Bahrain-Merida A 103ª edição do Giro começará em Budapeste, na Hungria, em 9 de maio, e terminará em Milão, no dia 31 do mesmo mês. A competição terá 3.579,5 quilômetros de extensão e contará com 21 etapas.(ANSA)