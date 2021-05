Após lesão no ‘BBB 21’, Arthur passará por cirurgia

Arthur Picoli terá que passar por uma cirurgia no ombro. O instrutor de crossfit se machucou em uma prova do ‘BBB 21’ e contou que os memes o ajudaram a lidar melhor com a situação.

“Os memes deixam o problema mais leve. Uma coisa que me afetou foram as piadas que aconteceram no dia da minha lesão, de pessoas que torceram para acontecer o pior comigo. Pessoas que eu não imaginava, de quem eu acompanhava o trabalho aqui fora. Fiquei muito surpreso e decepcionado quando vi que fizeram piadinhas com a minha lesão. Vou precisar fazer cirurgia no meu ombro, então não tem muita graça nisso”, contou em conversa com a Quem.

Três semanas após o fim da edição, Arthur revela que os participantes criaram um grupo para manter a conversa em dia.

“Falei com a grande maioria. A gente tem um grupão [no WhatsApp]. Não rola nada demais. É Caio dando ‘hahau’ de bom dia, o outro manda figurinha. Não tem nada demais, é bobeira. É para falar sobre o que a gente queria falar lá dentro e não conseguia mesmo. É bem tranquilo. Tem dia que ninguém fala nada, e outro em que rola uma mensagem ou outra”, detalha.

Apesar do contato com os ex-brothers, ele diz que ainda não teve oportunidade de conversar com Juliette, campeã da temporada. “Coitada, a mulher deve estar trabalhando igual a uma doida. Eu vou mandar mensagem para ela? Deixa ela trabalhar. Depois que ela tiver mais tranquilo, tenho certeza que a gente vai rir bastante e tomar uma junto”, brinca.

