Após lesão de Willian, Sylvinho prega cuidado com os reforços do Corinthians: ‘Eles não são máquinas’ Camisa 10 voltou a sentir desconforto muscular que já o havia tirado do jogo com o Sport. Técnico do Timão espera que não seja nada e fala em período de readaptação dos atletas

Logo no início da primeira etapa da vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre o Fluminense, a torcida sofreu um baque ao ver Willian sentir a coxa esquerda novamente e pedir para ser substituído. Essa preocupação faz parte do dia a dia da comissão técnica em relação a esses jogadores que chegaram recentemente. Por essas e outras, Sylvinho pregou cuidado com esses atletas que, segundo o treinador, estão em período de readaptação ao Brasil.

Em entrevista coletiva após a partida desta quarta-feira, na Neo Química Arena, o comandante do Timão foi questionado se Willian tinha mesmo condições de jogo, pois sentiu a mesma lesão que já o havia tirado do duelo com o Sport, no último sábado. No entanto, Sylvinho garantiu que precauções foram tomadas.

– O atleta fez exames, ficou, fez tratamento e não viajou para Recife. Voltou, fez treinamento de segunda e de terça, apto para jogar na quarta-feira. Se ele tinha condições físicas para 90 minutos, nós não sabíamos. O Willian teve muito tempo fora e nós estamos andando com muito cuidado. Então entendemos e conversamos com o atleta nos dias passados, fez os exames, ele estava absolutamente tranquilo, treinou dois dias anteriores sem sentir nada. Só que todo atleta que vai para campo está correndo um risco – afirmou.

A possível lesão de Willian fez acender o sinal de alerta no Corinthians em relação aos jogadores que chegaram recentemente ao clube, como Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e o próprio Willian, que estavam fora do país e há algum tempo sem atuar. Dessa forma, Sylvinho diz que eles não são “máquinas” e prega cuidado durante essa readaptação ao futebol brasileiro.

– O atleta (Willian), assim como os demais que estão chegando, e nós falamos sempre que é um período de construção, esses atletas não são máquinas, são atletas de altíssima qualidade, altíssimo nível, qualificam muito o grupo, indiscutíveis, mas atletas que necessitam de um período de adaptação, ou de readaptação ao futebol brasileiro – disse o técnico antes de completar:

– No caso do Willian, o atleta é experiente e entendemos que ali pode ter havido um desconforto, vamos descobrir. Amanhã (quinta-feira) vamos entender melhor por meio de exames, mas faz parte de um período de construção, por isso que a gente vai com muito cuidado para que a gente consiga tê-los para estarem nas melhores condições em campo. Esperamos que realmente não seja nada – concluiu.

Segundo a assessoria de imprensa do clube, Willian será examinado nesta quinta-feira e reavaliado durante a semana. Com isso, ele passa a ser dúvida para enfrentar o São Paulo, na próxima segunda-feira, no Morumbi. Atualmente o Timão é o sexto colocado no Brasileirão com 40 pontos.

