Após lance polêmico em empate do Atlético-MG, Hulk dispara contra arbitragem: ‘Foi 100% pênalti’ Atacante do Galo reclama de lance no 0 a 0 contra o São Paulo, neste domingo, no Mineirão

Após empate por 0 a 0 entre Atlético-MG e São Paulo no Mineirão, o atacante Hulk ficou, mais uma vez, na bronca com a arbitragem. Para ele, o Galo teve um pênalti não marcado, cometido pelo zagueiro Miranda, no segundo tempo.

Em entrevista às equipes de televisão no fim do jogo, Hulk disparou contra a arbitragem de Anderson Daronco, da Federação Gaúcha. O camisa 7 alvinegro disse que o juiz não ‘chamou a responsabilidade’ para uma consulta ao VAR.

– Lutamos até o final, sabíamos da dificuldade, mas tentamos. Não vi as imagens mas no meu lance foi 100% pênalti. Ele foi de encontro a mim. Fora da área era falta na hora. Jogar a responsabilidade pro VAR é fácil, faltou ele assumir a responsabilidade – declarou.

Dentro de campo, o resultado foi melhor para o São Paulo, que jogou extremamente desfalcado em Belo Horizonte. Já o Atlético-MG perdeu a oportunidade de chegar à vice-liderança do Brasileirão, com os mesmos 30 pontos do líder Palmeiras.

Agora, ambas as equipes pensam no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Atlético-MG e São Paulo jogam pelo empate, ante Flamengo e Palmeiras, respectivamente.

