Após lançamento ‘fracassado’, Anitta diz não fazer música por dinheiro: ‘Já sou rica’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 14:58 Compartilhe

Anitta é uma das principais artistas do Brasil na atualidade, entretanto, o último lançamento musical da cantora, “Funk Rave”, foi apontado como “fracasso”, devido à posição em que a canção estreou nas principais plataformas de de música do país. Apesar de ter rebatido as críticas na ocasião, a carioca explicou na segunda-feira, 10, em participação no programa norte-americano “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, que não investe em novos trabalhos “com foco em charts (gráficos) e dinheiro”.

“Hoje em dia, eu só quero é ser feliz. Não faço mais música pelos números ou pelo dinheiro. Já estou rica”, declarou a cantora, que tentou apaziguar a fala logo na sequência, pontuando como uma “brincadeira”.

Vale lembrar que no fim de junho ela justificou o “fracasso” de “Funk Rave” com seu investimento na carreira internacional. “Não tem como querer que os meus resultados no Brasil sejam comparados aos de outros artistas brasileiros que estão com a carreira focada no Brasil”, respondeu nas redes sociais.

“Hoje em dia, a minha carreira está em outro lugar. A música é outra sonoridade, com outro idioma… Tem tudo isso, mas está tudo ótimo. Eu acho que vocês têm que parar de ficar catando cabelo em ovo, pois está tudo perfeito. A minha vida está maravilhosa e, para me deixar triste ou frustrada está custando um trabalho. Mas eu realmente estou muito feliz com tudo o que fiz e construí”, garantiu a cantora.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias