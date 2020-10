Após Khabib anunciar aposentadoria, McGregor manda ‘respeito e condolências’

Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor nutriram durante anos uma das rivalidades mais ferozes do UFC. Mas, após o lutador russo anunciar a aposentadoria neste sábado, no UFC 254, por conta do falecimento do pai em julho, o irlandês lhe mandou uma mensagem amistosa através das redes sociais.

“Boa performance, Khabib. Eu vou seguir em frente. Respeito e condolência pelo seu pai de novo também. Para você e sua família. Sinceramente seus, os McGregors”, publicou o lutador irlandês nas redes sociais, marcando o perfil do russo.

Khabib anunciou a aposentadoria após derrotar Justin Gaethje. O russo deixa o MMA com 29 vitórias em 29 lutas. Segundo ele, a razão para parar de lutar foi a ausência do pai, que faleceu em julho de 2020 por conta do coronavírus. Após o ocorrido, o lutador teria prometido à mãe que o confronto deste sábado seria o último.

Khabib e McGregor se enfrentaram no UFC 229, em outubro de 2018, após muita provocação do irlandês, como McGregor fazia com todos os adversários. Mas Khabib triunfou, finalizando o adversário aos 3:03 do quarto round. Depois que o juiz encerrou a luta, uma confusão generalizada começou, com membros da equipe do russo invadindo o octógono para agredir o adversário.

Depois disso, ambos receberam uma suspensão de nove meses e não puderam lutar. Mesmo após a luta, a troca de provocações seguiu, enquanto McGregor vivia altos e baixos na carreira, anunciando que se aposentaria e então voltando ao MMA, Khabib defendeu o cinturão dos pesos leves (até 70,3kg) contra Dustin Poirier e já tinha outra defesa marcada contra Gaethje, quando perdeu o pai.

Khabib postou uma homenagem ao pai. “Quando Alá está com você, ninguém pode te quebrar, ninguém. Obrigado Pai por tudo, você me ensinou a vida inteira. Que Alá lhe proporcione o maor Paraíse”, postou o campeão, que é muçulmano, junto de uma foto ao lado de seu pai.

