Após jogo ser suspenso por chuva, Federer arrasa argentino em Cincinnati

Em seu retorno às quadras após a derrota na final de Wimbledon, o suíço Roger Federer não deu chances ao argentino Juan Ignacio Londero em sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, nesta terça-feira. O tenista número três do mundo derrotou o rival por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em apenas 1h01min.

A partida foi marcada por uma paralisação de quase uma hora, no segundo set, em razão da chuva. Antes da interrupção, o suíço fechou a primeira parcial sem ter o seu saque ameaçado. Com uma quebra de saque, ele sacramentou o set e abriu vantagem sobre o 55º do ranking no placar.

Na segunda parcial, o favorito manteve a grande eficiência no saque – foram nove aces ao longo da partida – e o domínio no jogo. Chegou a salvar um break point e obteve uma quebra para fechar mais um set e confirmar o triunfo. Federer terminou o duelo com 26 bolas vencedoras, contra apenas 10 do rival. E anotou 19 erros não forçados, diante de 13 do argentino.

Após estrear direto na segunda rodada, Federer se garantiu nas oitavas de final. Seu próximo adversário vai sair do duelo entre o também suíço Stanislas Wawrinka e o russo Andrey Rublev.

Se sustentar o favoritismo nos próximo jogos, Federer poderá reencontrar o sérvio Novak Djokovic, seu algoz na final em Wimbledon, há um mês. Um eventual duelo entre os dois principais favoritos ao título em Cincinnati poderia acontecer na semifinal.

Djokovic é o atual campeão da competição norte-americana, disputada em quadra dura. Já Federer é o recordista de títulos na cidade, com sete troféus.

SERENA DESISTE – Poucos minutos antes do duelo de Federer, outra lenda do tênis virou notícia nesta terça. Serena Williams desistiu da competição por problemas físicos. Ela alegou as mesmas dores nas costas que a fizeram abandonar a final do Torneio de Toronto, no domingo – a partida acabou tendo apenas 16 minutos.

Dona de dois títulos em Cincinnati, a tenista da casa lamentou a ausência na competição preparatória para o US Open. “Eu tentei tudo o que podia para estar em condições de jogar hoje. Mas ainda tinha esperança hoje pela manhã. Mas, infelizmente, minhas costas não estão bem e eu sei que não devo ir para a quadra”, declarou Serena.

Ela estrearia nesta terça contra a casaque Zarina Diyas. Em seu lugar entrou a também norte-americana Jessica Pegula, atual 56ª do ranking.