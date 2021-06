Após jogar torneio amador, Ênio testa negativo para Covid-19, mas passará a integrar time sub-20 do Botafogo Jogador foi visto atuando em um campeonato em Duque de Caxias; mesmo com exame sem apontar doença, atacante é rebaixado para time de base

O Botafogo não deixou a situação de Ênio passar barata. Depois de ter atuado em um torneio amador no último fim de semana, o jogador realizou exame de Covid-19, testou negativo mas mesmo assim será “rebaixado” para o time sub-20 de forma fixa.

Internamente, o clube aplicou multa, mas também vai tirar o jogador da rotina do futebol profissional, onde estava de forma fixa desde o começo da temporada 2021, com o treinador Marcelo Chamusca.

O atacante ficará na equipe de base por tempo indeterminado, sem data prevista para um possível retorno ao time principal do Botafogo. Mesmo com essa medida, a situação do jogador continua sob análise da diretoria do clube de General Severiano.

Ênio jogou um torneio amador no campo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, no último domingo. Com aglomeração e pessoas sem máscara, o atacante atuou por 40 minutos na partida entre Boby Marley FC e Raça Negra.

O jogador viajou com a delegação do time de base para o Paraná. No próximo domingo, o Botafogo faz o primeiro jogo da final da Copa do Brasil sub-20 diante do Coritiba.

Ênio no torneio amador (Foto: Divulgação/Torneio do Tricolor)

