Após Jesuíta Barbosa dizer que está ‘bem hétero’, Anitta dá o bote: ‘Chega mais’

Em entrevista recente à revista GQ, o ator Jesuíta Barbosa afirmou que está em uma fase “bem hétero”, e que prefere não rotular sua sexualidade. Esse trecho da matéria acabou sendo destacado em uma conta de fofoca no Instagram, e a cantora Anitta não conseguiu se segurar e “deu um bote”.

Rápida no gatilho, a “Girl from Rio” se empolgou com a declaração do ator e deixou bem claro seu interesse em “algo mais” com Jesuíta. “Aiiiii chega mais, então!”, escreveu a cantora nos comentários.

Rapidamente os seguidores começaram a falar sobre a ousadia da cantora. “Poxa, mana, eu até queria, mas com você não dá pra disputar”, escreveu uma seguidora.

“Ela é gulosa, bicha do céu!”, comentou outro. “Anitta não deixa passar oportunidade nenhuma. Tá em todas”, escreveu mais uma seguidora.

Recentemente, a cantora mostrou em seu Instagram ter recebido lingeries bastante ousadas da marca de Rihanna, Savage X Fenty, e comentou que agora estava à procura de “um cara bem gostoso que merece me ver vestindo isso”. Será que vem aí?

