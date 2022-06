Após irritação com Roni; Vítor Pereira pede paciência com garotos do Corinthians

Depois de se irritar bastante com a expulsão de Roni no empate com o Athletico-PR na Arena da Baixada, o técnico Vítor Pereira pediu paciência com os garotos do elenco do Corinthians. O treinador chegou dizer que não saberia ‘onde o time estaria’ sem a participação dos jovens neste início de Campeonato Brasileiro.

“O que eu disse para o Roni é que o jogador que entra no time durante a partida precisa ir para o campo com calma. A atitude dele incendiou uma partida que estava controlada”, disse o técnico português, relembrando o cartão vermelho recebido em Curitiba. “Mas é preciso paciência para que estes jovens jogadores de 21, 22 anos amadureçam.”





Vítor Pereira destacou a importância dos jogadores formados nas categorias de base do clube neste início de Campeonato Brasileiro. “Estamos com vários jogadores machucados e outros mais experientes sem condiçõs de atuar o tempo todo. Não sei onde estaríamos se eles não estivessem em ação.”

Com o ponto conquistado diante do Athletico-PR, o Corinthians alcançou os 22, mesma pontuação do líder Palmeiras, que joga nesta quinta-feira. O time de Parque São Jorge volta a atuar no domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena, diante do Goiás.

Para esta partida, Vítor Pereira poderá contar com o retorno do lateral-direito Fagner, que poderá entrar durante o jogo para readquirir aos poucos a forma física.