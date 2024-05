Após inundação do Guaíba, Arena do Grêmio é saqueada

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2024 - 10:09 Para compartilhar:

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que a Arena do Grêmio, localizada em Porto Alegre (RS), foi saqueada no domingo, 5. As imagens registraram um grupo arrombando uma das portas das lojas do estádio.

Arena do Grêmio sendo saqueada no Rio Grande do Sul. 🗞 @soccergfbpa

🎥 Reprodução pic.twitter.com/NITDrD77MW — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 5, 2024

No vídeo, divulgado no X (antigo Twitter), é possível ver pessoas invadindo a loja Grêmio Mania, na Esplanada do estádio. O clube informou que “ainda não há como mensurar o prejuízo”.

O Estádio do Grêmio foi um dos locais afetados pela elevação do rio Guaíba, causada pelas chuvas que atingem Porto Alegre e outros 365 municípios gaúchos, segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil no domingo.

Por conta disso, a Conmebol adiou os jogos de Grêmio e Internacional pela Libertadores e Copa Sul-Americana, respectivamente, que estavam marcados para a próxima semana. Além disso, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) já havia prorrogado os jogos de Grêmio contra o Criciúma e o Inter, pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil, respectivamente.

*Com informações do Estadão Conteúdo