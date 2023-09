Após interrupção, clássico holandês será retomado na quarta sem presença de torcida

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2023 - 9:52 Compartilhe

Após ser interrompido no domingo, por causa de tumultos causados pela torcida, o clássico entre Ajax e Feyenoord será retomado na quarta-feira, sem a presença de torcedores nas arquibancadas da Johan Cruyff Arena, em Amsterdã. A decisão foi anunciada pela Federação Holandesa de Futebol.

A partida será retomada de onde parou, aos 11 minutos do segundo tempo, quando o anfitrião Ajax perdia por 3 a 0. A derrota parcial irritou parte da torcida, que arremessou sinalizadores no gramado e cometeram diversos atos de vandalismo, o que obrigou o juiz a suspender o jogo.

Antes da suspensão, a partida já havia sido paralisada na casa dos 18 minutos, quando Santiago Giménez fez seu segundo gol no jogo e abriu 2 a 0 para os visitantes. Nessa hora, um torcedor atirou um copo plástico da arquibancada e o árbitro parou o jogo para sua identificação e retirada. Aos 37, o brasileiro Igor Paixão, revelado pelo Coritiba, ampliou para 3 a 0 e aos 44, os primeiros sinalizadores foram arremessados, interrompendo a partida novamente, dessa vez, por 20 minutos.

Foi no segundo tempo que a situação ficou insustentável. Diversos objetos pirotécnicos foram jogados no gramado e o árbitro optou pela suspensão da partida, aos 35 minutos da etapa complementar. Além da confusão em campo, torcedores também entraram em confronto com a polícia do lado de fora e quebraram partes do estádio. Houve ainda tentativa de invasão.

A decisão de remarcar a partida para esta quarta não agradou à direção do Ajax. O clube alegou que a reprogramação do jogo em um prazo tão curto fez a federação remarcar outras quatro partidas da Copa da Holanda. O time ameaça acionar a Justiça para que a partida seja remarcada para outra data.

O Ajax não vive boa fase na atual temporada, o que já previamente acirrou os ânimos dos torcedores antes do duelo. O clube, três vezes vencedor da Liga dos Campeões, ocupa apenas a 13ª colocação e só conquistou uma vitória em quatro jogos. Para efeito de comparação, outras forças do País, como PSV, AZ e o próprio Feyenoord tem todos mais de dez pontos, contra somente cinco do time de Amsterdã, e estão atualmente no Top 4 da tabela.

