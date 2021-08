Após internação por Covid, Silvio Santos está em casa, diz Íris Abravanel

Silvio Santos, de 90 anos, que havia sido internado nesta sexta-feira (13), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ter sentido sintomas de Covid-19 e testado positivo no local, já está em casa, segundo sua mulher, Íris Abravanel. A informação foi confirmada pelo jornalista Roberto Cabrini.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Cabrini diz que recebeu uma mensagem direta de Íris informando sobre o estado de saúde de Silvio, e que ele já estava em casa.

“Sei que todos nesse momento estão querendo saber notícias do Silvio Santos. Eu conversei agora há pouco com a Íris Abravanel, a esposa dele. (…) E olha só a mensagem que ela me enviou”, diz o jornalista.

“Oi, Cabrini, contamos com as orações de vocês, obrigada. Graças a Deus, ele é muito forte e já está em casa. Creio que estará curado muito em breve”, diz a mulher de Silvio.

Cabrini ainda conta que perguntou para Íris se poderia divulgar a informação, e a mulher de Silvio Santos autoriza, e complementa dizendo que muitos fãs estão indo para a porta do hospital para saber como está o estado de saúde do apresentador, pensando que ele ainda está internado.

