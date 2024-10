Após internação, Mariana Goldfarb compartilha reflexão: ‘Nossa vida é de fato um sopro’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/10/2024 - 17:10 Para compartilhar:

Mariana Goldfarb compartilhou uma reflexão após ter sido hospitalizada com intoxicação alimentar na madrugada desta terça-feira, 15.

Ao sair do hospital, a modelo resolveu postar um raciocínio que teve após o episódio: “Amigos, constando aqui de forma muito lúcida que realmente sem saúde somos tão frágeis quanto uma folha de papel. Nossa vida é de fato um sopro, por isso, escolher muito bem como viveremos nossa experiência aqui na Terra é tão importante”. Horas antes do acidente, a influenciadora gravou um vídeo comendo uma “refeição saudável”.

+ Bruna Biancardi registra Mavie pronunciando as primeiras palavras; vídeo

Ela enfatizou a necessidade do autoconhecimento e andar na direção daquilo que é importante, “Buscar refinar a espiritualidade e o contato consigo mesmo é premissa básica. Entender que a vida é muito maior do que as nossas reclamações mesquinhas também”, finalizou.

Conhecida por ser uma pessoa “complexa” e partilhar dicas de bem-estar com os seguidores, a nutricionista falou ainda sobre como as pessoas gostam de saber sobre a infelicidade alheia para ficar “de bem” com a própria vida.