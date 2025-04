Após internação, Linn da Quebrada anuncia volta aos palcos: ‘Cheio de gente nova’

Um mês após sua internação em uma clínica para tratar a saúde mental, Linn da Quebrada, 34, anunciou sua volta aos palcos nessa segunda-feira, 28. Em um vídeo cantando “Cobra Rasteira”, a artista aproveitou para mostrar um trecho do ensaio com sua banda.

“Vem ser/ Vencer, vem ser/ Você também/ Eu vou te convencer ao que não te convém”, cantou em vídeo publicado em seu stories do Instagram. “O show está de cara nova, vai ser a coisa mais linda! Dia 10 e 11 de maio. Cheio de gente nova nesse show, tá?”.

Na publicação seguinte, a artista deu mais detalhes do novo show: “Amanhã começam a venda dos ingressos, então se prepara, porque quando eu ti ver, meu coração, dispara, menina. [Diz:] Para, mas eu vou mesmo assim. Que delícia de show. Vem gente com a gente!”, festejou, citando a canção “Dispara”.

Considerada uma celebração e despedida do álbum “Trava Línguas”, a apresentação irá acontecer no Sesc 14 Bis. Os ingressos variam entre R$ 21,00 e R$ 70,00 e podem ser adquiridos no site oficial da instituição a partir desta terça-feira, 29.

Internação

A internação de março foi a segunda em menos de um ano – a primeira aconteceu em junho de 2024 após ela ser diagnosticada com depressão. Em nota, a assessoria da cantora revelou que ela estava se afastado de suas atividades profissionais para focar em sua saúde e bem-estar.

“Durante esse período, Linn está recebendo o apoio necessário de pessoas próximas, de sua equipe e de profissionais especializados, priorizando seu processo de recuperação e fortalecimento”, escreveu em um comunicado aos fãs.