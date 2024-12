Após internação do filho, Viih Tube faz apelo nas redes sociais: ‘Por favor, parem de postar notícias falsas’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/12/2024 - 11:47 Para compartilhar:

Na manhã desta segunda-feira, 2, Viih Tube, 24, utilizou as redes sociais para fazer um desabafo frente às suposições sobre a saúde de seu filho Ravi, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desde domingo, 24.

“Por favor, parem de postar notícias falsas. Eu já estou adoecendo com tudo isso! Tento não ver, mas é muito difícil”, escreveu a influenciadora no Instagram.

“O mais importante é que ele sempre esteve bem clinicamente, até os médicos não entendem, mas eu entendo, sei que é Deus, e não preciso de nenhuma explicação além dessa”, complementou.

Sobre possíveis diagnósticos, ela afirmou que não tem indicação de nenhuma doença crônica. “Não é nada respiratório, nem nada relacionado ao parto, já descartaram isso logo no início. E talvez se tivesse, eu não sei se suportaria tanta culpa”, justificou emocionada e voltou a esclarecer que Ravi não realizou nenhuma cirurgia: “Estamos vivendo um dia após dias na UTI, mas ele está melhorando e já vai passar tudo isso.”

“Vou tentar mais uma vez me afastar da internet. É difícil porque ouço ‘você viu o que estão falando?’, “viu o que estão postando?’, “saiu na TV que fez cirurgia de horas’, ‘hoje saiu que fez cateter no coração’”. No final, a influenciadora comenta que Deus está cuidando de tudo.