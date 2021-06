Após interesse da Internazionale, Philippe Coutinho entra na mira do rival Milan Brasileiro não faz parte dos planos do técnico Ronald Koeman para a próxima temporada e deverá deixar o Camp Nou. Coutinho não entra em campo desde o final de 2020

Derby della Madonnina pelo brasileiro Philippe Coutinho. Após o interesse da Inter de Milão pelo jogador do Barcelona, agora é a vez do Milan tentar a contratação do meia-atacante. De acordo com a imprensa italiana, o clube rubro-negro conversa com os catalães para tentar o empréstimo do atleta.

Segundo o jornal “Tuttosport”, a direção do Milan já abriu negociações com o time blaugrana pela cessão do camisa 14, mas o principal entrave pode ser o salário. Atualmente, Coutinho recebe 12 milhões de euros anuais (R$ 70 mi) no Camp Nou, valor considerado alto pela equipe rossonera.

A chegada de Philippe Coutinho seria para suprir a saída do turco Hakan Çalhanoglu, que acertou justamente com a Inter de Milão. Outra possibilidade estudada pelo Milan, segundo o jornal, é a possibilidade do clube emprestar o zagueiro Alessio Romagnoli, sonho antigo do Barcelona.

Além do interesse da Inter de Milão, Philippe Coutinho também atrai o interesse de clubes ingleses. De acordo com a “Sky Sports”, Arsenal e Everton monitoram o atleta. O jornal “Mundo Deportivo” informou também que o Leicester é mais um interessado.

Coutinho não entra em campo pelo Barcelona desde o dia 29 de dezembro do ano passado, quando foi substituído no primeiro tempo em jogo contra o Eibar. De lá para cá, o jogador passou por três cirurgias no joelho esquerdo, sendo a última delas há três meses, no Brasil.

Após sua primeira cirurgia, logo depois da lesão no fim de 2020, a expectativa era que o atleta voltasse a entrar em campo entre três e quatro meses. Algumas complicações, porém, atrasaram a programação inicial, e o jogador chegou a passar por um procedimento em uma clínica no Qatar.

Na temporada 2020/21, Coutinho chegou a ser titular com o técnico Ronald Koeman após seu retorno do empréstimo ao Bayern de Munique. Antes da lesão, o atleta entrou em campo 14 vezes e marcou três gols, além de dar duas assistências.

