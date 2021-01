Após insurreição, Trump declara emergência em Washington

WASHINGTON, 12 JAN (ANSA) – Após pedido da prefeita Muriel Bowser, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou uma declaração de emergência na capital Washington.

A medida chega após a invasão do Congresso americano por apoiadores do magnata e garante assistência federal para garantir a segurança no Distrito de Colúmbia até 24 de janeiro, período que engloba a posse do presidente eleito Joe Biden, no dia 20.

“O presidente Donald Trump declarou a existência de uma emergência no distrito de Colúmbia e ordenou assistência federal para integrar a resposta às condições derivantes da 59ª cerimônia de posse”, diz um comunicado da Casa Branca.

Segundo a rede CNN, o FBI monitora “diversas ameaças” contra Biden e sua vice, Kamala Harris, além da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, todos do Partido Democrata. O temor é de protestos de grupos armados pró-Trump entre 16 e 20 de janeiro.

Investigações – A invasão do Congresso foi uma tentativa de apoiadores do presidente de impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições de novembro e deixou um saldo de cinco mortos.

Cerca de 15 pessoas já foram presas pelo FBI, e outros 150 suspeitos estão na mira dos investigadores. Além disso, a polícia federal dos EUA abriu um inquérito interno contra 15 agentes que teriam envolvimento na insurreição, sendo que dois já foram suspensos.

Acusado de incitar a invasão, Trump é alvo de um novo pedido de impeachment apresentado pela maioria democrata na Câmara. O partido ainda pressiona o vice-presidente Mike Pence a ativar a 25ª emenda da Constituição para declarar o magnata incapaz de seguir na Casa Branca. (ANSA).

