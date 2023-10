Após insinuar que término com Neymar foi ‘livramento’, Marquezine é desmascarada; entenda

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 31/10/2023 - 16:19 Para compartilhar:

Ao ser entrevistada no programa “De Frente Com a Blogueirinha”, na noite desta segunda-feira, 30, Bruna Marquezine falou sobre carreira, amizade com Anitta e vida pessoal. No final da atração, durante o tradicional ‘bate-bola’ da Blogueirinha, a apresentadora perguntou qual seria “um livramento” na vida de Marquezine que, imediatamente, caiu em gargalhada.

“Um livramento?”, riu a famosa. “Primeira coisa que vier na sua cabeça”, respondeu Blogueirinha.

“Eu não sei, eu tô cansada. Deixa eu pensar na segunda. Eu não sei, Deus nos livra diariamente de coisas que a gente nem imagina”, brincou Bruna Marquezine.

Na sequência, o trecho da entrevista viralizou nas redes sociais e alguns internautas associaram a pergunta e a resposta para Neymar.

Marquezine namorou com o jogador do Al-Hilal pela primeira vez em 2013 e, ao longo dos anos, teve um relacionamento de idas e vindas com ele. Em 2018, o ex-casal terminou de forma definitiva.

Mesmo a artista deixando no ar que término com Neymar foi um ‘livramento’, não foi bem assim que aconteceu e a IstoÉ Gente te explica. Entenda!

Em entrevista à revista Quem, em outubro de 2018, Bruna Marquezine confirmou o fim da relação com o camisa 10 da Seleção Brasileira. Ao veículo, ela disse que a decisão de terminar o namoro partiu dele e não dela. “Sim, nós terminamos. Foi uma decisão que partiu dele, mas existe muito respeito, muito carinho. Por ele e por tudo que a gente viveu”, contou Bruna.

“Eu queria deixar isso claro porque a gente está vivendo um momento muito crítico, muito perigoso, de muito ódio, em que as pessoas estão deixando de se falar e de se gostar. E eu quero que fique claro que não seria por isso. Foi uma decisão dele, mas existe muito carinho e respeito, está tudo certo”, afirmou ela na época.

O tal ‘livramento’ que repercutiu na internet foi pelo fato de Neymar continuar – até hoje – levando uma vida de solteiro. Assim como na época em que namorou a atriz, ele continua sendo exposto na mídia por traições e farras.

Na segunda-feira, 30, por exemplo, Bruna Biancardi usou os Stories do Instagram para mandar uma indireta ao saber da nova pulada de cerca do pai de sua filha, Mavie, que nasceu no dia 6 de outubro. A influenciadora compartilhou uma reflexão que dizia: “Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que ela faz”.

O menino Ney promoveu uma festa de dois dias em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, segundo informações de Leo Dias. Ainda de acordo com o jornalista, ele ficou com uma loira no local.

Neymar não faz e nunca fez questão de esconder que ama levar uma vida de solteiro, ‘bon vivant’ e de estar sempre com os famosos ‘parças’, seus amigos de longa data, em viagens, festas e baladas regada de belas modelos.

