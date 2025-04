Após início difícil, Hamilton mostra otimismo com Ferrari

ROMA, 3 ABR (ANSA) – Após duas etapas abaixo do esperado em seu primeiro ano na Ferrari, o piloto Lewis Hamilton mostrou otimismo a respeito do futuro da escuderia italiana, que somou apenas 17 pontos nos Grandes Prêmios da Austrália e da China.

“Tenho confiança máxima na equipe e acho que estamos caminhando na direção certa. Obviamente, existe um processo de aprendizado em curso, mas acho que veremos os frutos em breve”, disse o heptacampeão mundial em coletiva de imprensa em Suzuka, às vésperas do GP do Japão.

“Este esporte é feito de detalhes, e quem não trabalha em uma equipe, por mais experiência que tenha em Fórmula 1, não pode entender a quantidade de coisas sobre as quais temos de nos concentrar todos os fins de semana”, disse Hamilton, acrescentando que “quando se muda de time, tudo fica mais complexo”.

O britânico foi apenas o 10º colocado no GP da Austrália e acabou desclassificado do GP da China por conta de excesso de desgaste na prancha do assoalho de sua Ferrari. Por outro lado, venceu a corrida sprint em Xangai.

“Após uma ótima sprint, na qual me senti completamente confortável desde a classificação na sexta-feira, pagamos o preço por uma escolha errada de configuração feita com a equipe, o que afetou a mim e ao Charles [Leclerc]”, salientou o piloto.

No entanto Hamilton garantiu estar “muito feliz” com sua adaptação na escuderia de Maranello. “Acho que estamos bem.

Devemos manter o foco e trabalhar duro porque estou convencido de que temos potencial para lutar pelas primeiras posições, inclusive neste fim de semana no Japão”, declarou. (ANSA).